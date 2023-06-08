مصطفى وزيري: لم ولن يتم هدم أي أثر في مصر

نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هدم أي أثر في مصر، وذلك تعقيبًا على ما أثير في الفترة الأخيرة بشأن هدم مقابر أثرية وتاريخية في القاهرة القديمة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «لم ولن يتم هدم أي أثر في مصر، والدولة المصرية ممثلة في كل وزاراتها تحترم الآثار».

ولفت إلى أن مسار القطار السريع من أكتوبر لأسوان، كان يمر بمنطقة أم القعاب الأثرية في مدينة أبيدوس بمحافظة سوهاج، قائلًا إنهم طلبوا من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تغيير مسار القطار السريع من أجل الابتعاد عن حرم المنطقة الأثرية.

وأكد أن وزير النقل استجاب لطلبهم احترامًا للآثار، رغم أن الأمر يكبد الدولة تكلفة إضافية ومجهودًا ومدة، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشدد طوال الوقت على أهمية الحفاظ على الآثار.

وذكر أن المجلس مسئول عن حماية الأثر لو مسجل داخله، موضحًا أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية تشترك فيه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة.

وأكمل: «هناك أمور غير مسجلة ليست تابعة لنا، لكن ما هو مسجل أكون حاضرًا فيه وأحافظ عليه، وقبل قيام الدولة بمشروع فإنها تستدعينا لتحديد المناطق الأثرية وتجنبها».

وتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب الاهتمام بالمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.