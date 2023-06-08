إدخال الكتب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مدارس كوريا الجنوبية في 2025

أعلنت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه سيتم إدخال الكتب الدراسية الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية المحلية، بدءا من عام 2025، استجابة للحاجة المتزايدة إلى محتوى تعليمي متنوع.

وقالت الوزارة إنها تدفع باتجاه استخدام الكتب الدراسية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كجزء من ابتكارات التعليم الرقمي للحكومة لتقديم محتوى تعليمي متنوع من خلال العالم الافتراضي الموسع (الميتافرس) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أيضا أن يتيح استخدام الكتب الدراسية الرقمية توفير تعلم مخصص لطلاب فرادى في مختلف مراحل التعليم.

وقالت الوزارة إن طلاب المدارس الابتدائية في الصفين الثالث والرابع والطلاب الجدد في المدارس الإعدادية والثانوية سيكونون أول المستفيدين من الكتب الدراسية الرقمية لاستخدامها في البداية في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والمعلوماتية بدءا من عام 2025.

وفي عام 2026 ، ستكون الكتب المدرسية الرقمية متاحة بشكل إضافي لطلاب الصفين الخامس والسادس في المدارس الابتدائية وطلاب الصف الثاني بالمدارس الإعدادية، في حين ستخضع أربعة مواد أخرى، وهي اللغة الكورية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد المنزلي، للتحول الرقمي. وفي العام التالي، سيتم تزويد طلاب الصف الثالث بالمدارس الإعدادية بالكتب الدراسية الرقمية.

وقالت الوزارة إنه سيتم إدخال الكتب الدراسية الرقمية أيضا في مادة التاريخ في عام 2027، واللغة الكورية والدراسات الاجتماعية والعلوم والتاريخ الكوري في المدارس الثانوية في عام 2028، أي أنه سيتم تطبيق الكتب الدراسية الرقمية على جميع المواد بدءا من عام 2028، باستثناء الكتب القائمة على النشاط، مثل الموسيقى والرسم والتربية البدنية والأخلاقيات.

وأضافت الوزارة أنه سيتم استثناء طلاب الصفين الأول والثاني في المدارس الابتدائية من استخدام الكتب المدرسية الرقمية، حيث يعتبرون صغارا جدا على التعامل مع الأجهزة الرقمية.

كما أشارت الوزارة إلى أن إدخال الكتب الدراسية الرقمية لا يعني اختفاء الكتب الدراسية الورقية من المدارس.

وقال مسئول بالوزارة "سيتم استخدام الكتب الدراسية الورقية والرقمية معا في المدارس في الوقت الحالي حتى يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون استخدام الكتب الدراسية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمهارة وتحقيق التأثيرات التعليمية المرجوة".