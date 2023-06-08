المصري البورسعيدي يعاقب رجب عمران بعد أحداث مباراة المحلة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، خصم 100 ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق الأول، مع إيقافه لحين نهاية التحقيق معه، وذلك لما بدر منه خلال مباراة غزل المحلة.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد حسم نتيجة مباراة المصري وغزل المحلة، والتي أقيمت على ستاد برج العرب مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز.

وقال النادي المصري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «رجب عمران اعترض بشدة أثناء ذهاب زميله محمد جريندو، لتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريق المصري أمام غزل المحلة».

وأتم البيان: «وسبب اعتراض خلال مباراة المصري والمحلة، هو تسديد جريندو ركلة الجزاء بدلا منه، مما ترتب عليه في تعطيل المباراة لبعض الوقت».