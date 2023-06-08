السعودية: التطبيع في صالح المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الأرهابي، قال الأمير فيصل بن فرحان: "التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا".



من جهته، أوضح بلينكن أن "الولايات المتحدة ستلعب دورا رئيسيا لتوسيع عمليات التطبيع مع إسرائيل".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نعمل على تكامل إسرائيل في الشرق الأوسط وعملنا على تعميق الاتفاقات الموجودة أصلا".