ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

أدى تمديد وقف تشغيل إحدى منشآت الغاز الطبيعي في النرويج وموجة الحر الوشيكة في أغلب مناطق أوروبا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في القارة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقود القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت بنسبة 11%، اليوم الخميس، لتواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت بلومبرج أن أعمال الصيانة السنوية لحقل غاز أورمن لانج النرويجي ستستمر حتى أوائل الشهر المقبل، بزيادة أسبوع عن التقديرات السابقة لشركة جاسكو المشغلة للحقل.

كما تقرر تمديد وقف تشغيل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في النرويج حتى الأسبوع المقبل.

وقالت شركة إنسبايرد إنيرجي للاستشارات إن منحى أسعار عقود الغاز قصيرة الأجل والموسمية شهدت بعض التحركات الصعودية صباح اليوم، في ظل المخاوف من احتمالات تمدد انقطاعات إنتاج الغاز في النرويج.

وتأتي انقطاعات الغاز في الوقت الذي تستعد فيه مناطق عديدة في أوروبا لاستقبال موجة حارة، ستؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء في القارة، وهو ما يعني زيادة استهلاك الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.

وارتفع سعر الغاز الهولندي بنسبة 11% إلى 29.25 يورو لكل ميجاوات/ ساعة تسليم الشهر المقبل، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني بنفس النسبة.