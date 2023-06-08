خبير دولي: تصريحات الرئيس الأنجولي عن السد الإثيوبي دليل على صواب الرؤية المصرية

أشاد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، بتحركات الرئيس السيسي، في القارة الإفريقية التي تشمل كلًا من أنجولا وزامبيا وموزمبيق.

وأكد فارس خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن القيادة السياسية في مصر اتخذت منحى استراتيجي مهم، وذلك للتعامل مع الدول الإفريقية بشكل يحقق تعظيم العمل المصري الإفريقي المشترك.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الأنجولية ترجع إلى عام 1965 ولم يزرها رئيس مصري، موضحًا أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أنجولا، ما يعكس أن هناك نهج حقيقي من القيادة السياسية بالتعاون في القضايا الإفريقية وإيجاد حلول في إطار أن مصر هي قلب القارة الإفريقية والمدافع الأول عن قضياها.

وأشار إلى أن أنجولا تدعم الموقف المصري فيما يخص ملف سد النهضة، لأن مصر لا تبحث إلا عن حقوقها بما يتوافق مع القانون الدولي، وعن اتفاق مُلزم، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأنجولي عن السد الإثيوبي دلالة واضحة على صواب الرؤية المصرية في التعامل مع هذا الملف.

ونوه بأن هذه التصريحات ليست الأولى لرئيس إفريقي، فقد سبقه منذ أيام زيارة مهمة لرئيس موريتانيا لمصر، ودعم أيضًا موقف مصر في ملف سد النهضة، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذا الملف أمام الكوميسا لأنه يهدد السلم والأمن في القرن الإفريقي، والعمل على تقديم موقف موحد.

وكان الرئيس السيسي قد وصل العاصمة الأنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنجولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضاً زامبيا وموزمبيق.