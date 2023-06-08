البيئة: افتتاح المحطة الوسيطة في أبو تشت ومصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادي بتكلفة 15 مليون جنيه

افتتحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، المحطة الانتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت محافظة قنا لتجميع ونقل المخلفات الصلبة، ومصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادى بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.

جاء ذلك في إطار استكمال أسبوع دعم الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي، وتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ).

وقالت وزيرة البيئة، إن انشاء المحطة الوسيطة بأبي تشت تأتي ضمن اجراءات إغلاق المقالب العشوائية، حيث كان موقعها سابقا مقلبا عشوائيا وبالتعاون مع محافظة قنا تم إغلاقه واقتطاع جزء منه لإقامة المحطة التي تخدم مناطق أبو تشت وفرشرط وغرب نجع حمادي، كما تساهم في خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة البلدية واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة ثم التخلص النهائي والآمن منها حيث تقع علي مساحة ٤ آلاف متر مربع ومخصصة لاستيعاب ٢٠٠ طن مخلفات يوميا، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلي مصنع تدوير المخلفات بمركز نجع حمادي.

وأضافت أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة بالتعاون مع المحافظة والهيئة العربية للتصنيع فى توقيتات زمنية محددة ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل وبنية تحتية خراسانية «مبانى إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات»، وذلك من خلال لجنة مشكلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى بالوزارة مع مراعاة زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجرى حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

وقد شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة التشغيلية لتداول المخلفات بالمحطة الوسيطة، وتحدثت إلى العاملين عن تشغيلها، موضحة أن الموارد البشرية هي أهم محاور الاستثمار البيئي القادرة على إنجاح العمل، وشددت على ضرورة استمرار بناء قدرات العاملين وتدريبهم ليكونوا قادرين على مواكبة مختلف التطورات وتشغيل المنظومة بفاعلية.

كما افتتحت وزيرة البيئة واللواء اشرف الداودى مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بعد رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطنى حيث تم توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF بطاقة استيعابية 400 طن يومى، وذلك لخدمة مراكز ابو تشت، فرشوط، نجع حمادى والوقف والقرى المجاورة وبما يتضمنه ايضا من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي، حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تسهيل عمليات الفصل بالمنخل الدوار وانتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائى ويقع مصنع نجع حمادى على مساحة 5 افدنة ويهدف الى خفض حجم المخلفات التى سيتم التخلص منها فى موقع الدفن المخصص لها.

من جانبه، أكد محافظ قنا، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى ، كما تسعي المحافظة الي إنشاء 5 محطات وسيطة بـ «دشنا، فرشوط، المحروسة بمركز قنا، قوص، شرق قنا»، كما تم تخصيص 174 فدان لاقامة مصنع تدوير المخلفات بقوص وسوف يخدم مراكز قوص وقفط ونقادة بطاقة تصميمية 370 طن / يوم، إضافة الي مدفن صحي بمركز قوص، وكذلك تمتلك المحافظة عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

وتعد محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى يتم دعمها بتمويل قدره 224 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، إضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.