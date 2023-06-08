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لقي 13 شخصًا مصرعهم، صباح اليوم الخميس، كحصيلة أولية لانفجار في ولاية بدخشان شمالي أفغانستان، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال مسئول إقليمي أفغاني، إن انفجارا وقع داخل مسجد في شمال أفغانستان، أثناء تشييع جنازة نائب حاكم ولاية بدخشان نصار أحمد أحمدي، الذي قتل في هجوم هذا الاسبوع.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ذكر رئيس المكتب الإعلامي لمحافظة بدخشان الشمالية معز الدين أحمدي، إن الانفجار تسبب في سقوط ضحايا لكنه لم يوضح عددهم.

وأعلن تنظيم داعش، يوم الثلاثاء، مسئوليته عن مقتل نائب حاكم إقليم بدخشان الواقع في شمال أفغانستان.

وقال التنظيم على حسابه على تليجرام، إن «مقاتليه نجحوا اليوم في ركن سيارة مفخخة وتفجيرها على سيارة نائب حاكم إقليم بدخشان لدى مرورها من أمام بوابة المحكمة العامة، وسط مدينة فيض آباد عاصمة الإقليم».

يأتي هذا بعدما قتل نائب حاكم ولاية بدخشان شمال أفغانستان نصار أحمد أحمدي وسائقه، وأصيب 6 أشخاص جراء تفجير استهدف مركبته.

وذكر مسئول في طالبان أن انتحاريا أقدم على تفجير مركبته خلال سير نائب حاكم الولاية من الطريق.

وسبق أن تعرض نصار أحمد أحمدي لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على مركبته في يونيو العام الماضي.

واستهدف تنظيم داعش خراسان قائد شرطة ولاية بدخشان في تفجير انتحاري، في ديسمبر العام الماضي.

ووقع الانفجار أمام بوابة المحكمة العامة في بدخشان، بالقرب من مقر حاكم الولاية.