رفع حالة الطوارئ وفتح المجاز بالمجان ضمن استعدادات الشرقية لاستقبال عيد الأضحى

تستعد محافظة الشرقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق المحافظة، فضلا عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها بصورة فورية، وسط تأكيد من جانب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على فتح المجازر الحكومية بالمجان أمام الأهالي لذبح الأضاحي دون تحملهم اية تكاليف.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية، إنه تقرر فتح 18 مجزرا حكوميا بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية أمام المواطنين لاستقبال وذبح الأضاحي بالمجان دون تحميلهم أية تكاليف، وسط إشراف طبي بيطري لفحص الأضاحي قبل الذبح.

وأوضح مدير الطب البيطري بمحافظة الشرقية، خلال حديثه لـ«الشروق»، أنه سيجري شن حملات على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك لضمان عدم حدوث أية مخالفات، منوها بأنه سيتم توقيع غرامات كبيرة ورادعة تصل إلى 30 ألف جنيه لمن يخالف ويذبح خارج المجازر الحكومية، والتي تشهد حالة كبيرة من الاهتمام من جانب الدولة.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرة مديرية التموين بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم؛ لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، والمخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية الزراعة؛ لأجل التصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والعمل على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها حيث تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين.

وأكد تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الشوارع والميادين العامة، ورفع القمامة أولا بأول خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئه خلال إجازة العيد.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري برفع حالة الطوارئ بالمديرية والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفتح المجازر الحكومية خلال أيام العيد لذبح الاضاحي بالمجان، والتأكد من تزويد المجازر بالمنظفات والمطهرات والملابس الوقائية حتى يتم الذبح طبقا للإجراءات الطبية البيطرية والشريعة الإسلامية، وتكثيف الحملات المشتركة مع مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة لمراقبة الأسواق ومحال الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن.

وأمر المحافظ، مدير الإدارة العامة للمواقف بمتابعة سير انتظام العمل بمواقف السيارات (النقل العام - السرفيس - نقل الركاب) بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من توافر السيارات بأعداد كافية خلال إجازة العيد، وإلزام السائقين بتطبيق تعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف، بإعداد تقرير موضح به المساجد والساحات الملحقة بها والمخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.