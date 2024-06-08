المستشار الألماني: نعمل بلا كلل من أجل سلام عادل في أوكرانيا

قبل وقت قصير من انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا موقفه بشأن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا ودعمه لكييف.

وقال شولتس في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو اليوم السبت: "روسيا لن تفلت بخططها الإمبريالية.. يجب على بوتين أن يدرك أنه لا يستطيع الفوز في حملته الوحشية. لا يمكن أن يكون هناك سوى سلام عادل من أجل أوكرانيا"، مؤكدا العمل بلا كلل من أجل هذا السلام العادل.

وأضاف المستشار الألماني: "تعني سياسة السلام أننا ندعم أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وسيادتها. وأن نظل متعقلين"، مشددا على التنسيق المستمر في ذلك مع الشركاء والحلفاء.

وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، أعرب شولتس عن رفضه مجددا لإرسال جنود ألمان إلى منطقة الحرب.

وقال في فعالية بحملة انتخابية لحزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مدينة دويسبورج اليوم السبت: "سنواصل منع التصعيد."

ويشمل هذا أيضا البيان الواضح للرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني نفسه أنه لن يتم إرسال جنود من بلديهما إلى أوكرانيا ولا من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما أشار شولتس إلى المناقشات المقبلة حول هذا الموضوع خلال قمة مجموعة السبع ومؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده في سويسرا نهاية الأسبوع المقبل.

وأعلن شولتس أنه سيدعو خلال هذه الاجتماعات ممثلين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى اتخاذ موقف مشترك تجاه روسيا، مفاده الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقال: "ومن ثم، يجب على روسيا إنهاء حربها الغازية".

وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، قال شولتس: "نحن لا نعرِّض السلام هنا في ألمانيا للخطر"، مؤكدا التمسك بهذا الموقف منذ بداية الحرب الروسية.