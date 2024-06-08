سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الجمعة، على قرار نهائي بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" للدول والمنظمات التي "تؤذي الأطفال في مناطق النزاع".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أبلغ مكتب جوتيريش، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، بالقرار.

وذكر القرار أن "إسرائيل تفقد شرعيتها بسبب تصرفات الحكومة الحالية".

وفق تقديرات الأمم المتحدة فإن نحو 15 ألف طفل قتلوا خلال الحرب، ونزح منهم قرابة 900 ألف آخرين لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والدواء.

• ما هي القائمة السوداء؟

هي قائمة "البلدان التي تضر بالأطفال" وتصدرها الأمم المتحدة، والمعروفة رسميًا باسم التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة.

تسلط القائمة الضوء على الكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

تضمن تقرير عام 2023 عدة دول وجهات غير حكومية مسئولة عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

هذه الدول مثل أفغانستان، إسرائيل، ميانمار، الصومال.

وقبل إدراج إسرائيل أمس الجمعة، تعرضت دولة الاحتلال للانتقاد بسبب أعمالها العسكرية السابقة في غزة التي أدت إلى العديد من الضحايا الأطفال، لكنها نجحت في تجنب إدراجها في القائمة من خلال ممارسة الضغوط السياسية.

وتهدف القائمة إلى محاسبة المسئولين عن القتل والتشويه والانتهاكات الجسيمة الأخرى ضد الأطفال في أماكن الحرب

ومع ذلك، فإن الاستبعادات والإغفالات في التقرير أدت إلى انتقادات بأن آلية الأمم المتحدة تتأثر بالضغوط السياسية وتفشل في حماية الأطفال بشكل فعال في جميع مناطق النزاع.

ووفقا لتقارير إعلامية، تواجه الدول المدرجة عقوبات دولية تشمل تجميد الأصول، حظر السفر على المسئولين، وقيود أخرى تهدف إلى إجبارها على تحسين سلوكها.