اليابان تمهد لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

اتخذت اليابان خطوة حاسمة نحو إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، بعد نحو 15 عاما من كارثة فوكوشيما، في إطار مساعيها للعودة إلى الاعتماد على الطاقة النووية وتقليص استيراد الوقود الأحفوري.

وتقع محطة كاشيوازاكي - كاريوا على بُعد نحو 220 كيلومترا شمال غربي طوكيو، وكانت من بين 54 مفاعلا أُغلقت عقب الزلزال العنيف وأمواج التسونامي التي ضربت البلاد عام 2011 وأدت إلى أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلا من أصل 33 ما تزال صالحة للعمل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وصوت برلمان إقليم نيجاتا، اليوم الاثنين، على تجديد الثقة بحاكم الإقليم هيديو هانازومي، الذي أيد الشهر الماضي استئناف تشغيل المحطة، ما يفتح الطريق فعليا أمام عودتها إلى الخدمة. وتُعد هذه المحطة الأولى التي تعيد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تشغيلها منذ إدارتها لمحطة فوكوشيما المنكوبة.

ورغم القرار، لا تزال إعادة التشغيل مثار جدل داخلي، إذ أظهرت مناقشات البرلمان انقساما مجتمعيا بين من يرى في الخطوة فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وخفض أسعار الكهرباء، ومن يخشى تكرار الكوارث النووية. وتزامن التصويت مع تظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص رفعوا شعارات ترفض الطاقة النووية وتطالب بعدم إعادة تشغيل المحطة.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة في المحطة في 20 يناير المقبل. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 8.2 جيجاوات، ما يكفي لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء، على أن تُدخل وحدة بقدرة 1.36 جيجاوات الخدمة العام المقبل، تليها وحدة أخرى مماثلة بحلول عام 2030.

وأكد متحدث باسم الشركة التزامها الكامل بضمان أعلى معايير السلامة ومنع تكرار حوادث الماضي، مشددا على أولوية حماية سكان إقليم نيجاتا.