جيش الاحتلال يعلن تحرير 4 محتجزين إسرائيليين أحياء من قلب مخيم النصيرات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تمكنه من تحرير 4 محتجزين أحياء في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن العميلة المركبة للجيش والشاباك والشرطة، أسفرت عن تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين، هم: نوعا أرغماني (25 عامًا)، وألموع مئير (21)، وأندري كوزلوف (27)، وشلومي زيف (40).

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى «تحرير المختطفين من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات».

ولفت إلى أن «وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير»، قائلًا إن «قوات الأمن ستواصل العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا وغير مسبوق على مخيم النصيرات ومناطق أخرى وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن قواته تهاجم "بنى تحتية" في منطقة النصيرات، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

فيديو للمحتجزة لدى حماس التي أعلن الجيش الإسرائيلي استعادتها من النصيرات في غزة .