سجن شخص بعد اتهامه بارتكاب هجوم عنيف ضد رئيسة وزراء الدنمارك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجن رجل، ووجهت إليه تهمة ارتكاب هجوم عنيف ضد مسؤول بعد تعديه بدنيا على رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن أدى بها إلى إلغاء العديد من الأحداث الانتخابية.

وتعاني رئيسة الوزراء من "إصابة طفيفة" وخضعت لفحص طبي في مستشفى، حسبما قال مكتبها في بيان اليوم السبت.

ولم تصب فريدريكسن - 46 عاما بأذى لكنها "صدمت" بسبب الحادث، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وظهر الرجل في المحكمة حوالي الساعة 0100 مساء بالتوقيت المحلي اليوم السبت بعد اعتقاله مساء أمس الجمعة فور وقوع الاعتداء.

وذكرت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية أن المتهم، وهو مواطن بولندي كان معه مترجم إلى جانبه، دفع ببراءته من التهمة.

وخلال الأيام الماضية، كانت فريدركسن تشارك في أنشطة لدعم مرشح الديمقراطيين الاشتراكيين كريستل شالدموس في الانتخابات الأوروبية. لكن شالدموس قال لوكالة أنباء "ريتزاو" إن الهجوم لم يكن مرتبطا بأنشطة الحملة الانتخابية.

ووصف وزير الدفاع الدنماركي برويلز لوند بولسن الهجوم بأنه "صدمة".

وكتب على موقع "اكس" "هذه ليست الدنمارك.. نحن لا نهاجم رئيسة وزرائنا".

ويأتي الحادث مع توجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي منشور على موقع "اكس"، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجوم على فريدركسن ووصفته بأنه "عمل حقير يتنافى مع كل شيء نؤمن به ونقاتل من أجله في أوروبا".