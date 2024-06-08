مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: دعم الصادرات يحتاج إعادة نظر

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنَّ دعم الصادرات يحتاج إلى إعادة نظر؛ باعتبارها مصدرا مستداما لا سيما إذا كان التصدير متنوعًا ويشمل دولًا عديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن هناك دعمًا يُقدَّم لبعض المصدرين فقط وليس الكل واصفًا ذلك بالأمر الخاطئ.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتنافسية سعر الصرف مع الحرص على فتح أسواق جديدة.

ولفت إلى أن الحوار الوطني قدّم عدة توصيات ومقترحات، تم استخلاصها من الخبرات والتجارب الدولية وآراء الخبراء.

وأشار إلى أن تواجد الحكومة في الحوار الوطني كان معبرا عن التفاعل الجماعي المطلوب.