دول الخليج تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا تؤوي الآلاف من النازحين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد البديوي في بيان له اليوم السبت "أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين، وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء وإصابة العديد، يشكل دليلاً دامغاً على وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهتارها الصارخ بالمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة والخطيرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الجرائم البشعة التي تتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي والإنساني".

وشدد البديوي "على المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، بكونها القضية المركزية والأولى للمسلمين والعرب، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد طالبت أمس الجمعة بتحقيق عاجل وسريع في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت تابعة للوكالة، خاصة ما جرى أمس من استهداف لمدرسة النصيرات وسط قطاع غزة والتي تأوي نازحين.

وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال منشآت تابعة لوكالة الأونروا؛ حيث إنه ومنذ بدء العملية العسكرية في غزة تم تدمير 179 منشأة تابعة للأونروا تدميرا كاملا أو جزئيا، كما تعرضنا لحوالي 370 هجمة من الجيش الإسرائيلي وتم قتل 192 تقريبا من موظفي الأونروا و470 من النازحين داخل مراكز الإيواء التابعة للوكالة".