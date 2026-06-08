سوريا تعلن استئناف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية لسوريا، وإعادة فتحها أمام حركة الملاحة الجوية اعتبارًا من الساعة 16:00 من اليوم.

وأشارت في بيان، مساء الاثنين، إلى استئناف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي اعتبارًا من التوقيت ذاته، وذلك بعد المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وإجراء التقييمات الفنية اللازمة من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر.

وقالت إن هذا القرار يأتي في ضوء تحسن الظروف التشغيلية، وتوافر المتطلبات اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

من جانبها، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، مساء الاثنين، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية، واستئناف الحركة الجوية فيها، وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة.

وأكدت السلطة في بيان لها، استمرار متابعة الأوضاع وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء العراقية.

وأشارت إلى أنه «سيتم إشعار شركات الطيران والمسافرين بأي مستجدات تتعلق بحركة الملاحة الجوية عبر القنوات الرسمية».

في المقابل، أفادت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، مساء الاثنين، بإلغاء جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد حتى إشعار آخر.

وشهدت حركة الطيران اليوم، اضطرابات واسعة، وذلك عقب إطلاق إيران وابلاً من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، رداً على الغارات الأخيرة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وبحسب وكالة «إرنا» علقت إيران اليوم جميع الرحلات الجوية في مطار مهرآباد بطهران حتى إشعار آخر، وأظهرت الخرائط الملاحية خلو المجال الجوي الإيراني من الطائرات، بحسب موقع «فلايت رادار».

كما أعلنت السلطات الإيرانية تعليق الرحلات الجوية كافة في مطار الإمام الخميني الدولي، اعتبارًا من فجر الاثنين.

وحثت إدارة المطار المسافرين على عدم التوجه إلى المرفق الجوي حتى صدور إعلان رسمي باستئناف النشاط، مؤكدة أن كل التفاصيل ستنشر عبر القنوات الإخبارية الرسمية التابعة لمدينة المطار.