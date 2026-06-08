المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل مخاوف تتعلق بقطاع التكنولوجيا والخليج

انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من ثلاثة بالمئة، في حين جرى تداول الين فوق مستوى 160 مقابل الدولار اليوم الاثنين، وذلك في ظل تجدد المخاوف بشان تقييمات اسهم شركات التكنولوجيا وتصاعد الأعمال القتالية في الشرق الاوسط.
وانخفض نيكي 3.7 بالمئة إلى 64108.44 نقطة في بداية التداول. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.19 بالمئة إلى 3863.09 نقطة.
وانهارت أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد أن أدى تقرير الوظائف القوي لشهر مايو أيار إلى تزايد المخاوف من تحول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو التشديد النقدي.
وذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الأحد إنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد بعد أن أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على هجوم شنته إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان اكبر الخاسرين على المؤشر نيكي سهم شركة إيبيدن الذي هوى 12.6 بالمئة يليه سهم شركة سكرين هولدنجز الذي انخفض 10.1 بالمئة، وسهم شركة سوميتومو إلكتريك الذي خسر 9.5 بالمئة.