المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل مخاوف تتعلق بقطاع التكنولوجيا والخليج

انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر ​من ثلاثة بالمئة، في حين جرى تداول ‌الين فوق مستوى 160 مقابل الدولار اليوم الاثنين، وذلك في ظل تجدد المخاوف بشان ​تقييمات اسهم شركات التكنولوجيا وتصاعد الأعمال ​القتالية في الشرق الاوسط.

وانخفض نيكي 3.7 ⁠بالمئة إلى 64108.44 نقطة في بداية ​التداول. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.19 بالمئة ​إلى 3863.09 نقطة.

وانهارت أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد أن أدى تقرير ​الوظائف القوي لشهر مايو أيار إلى ​تزايد المخاوف من تحول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك ⁠المركزي الأمريكي) نحو التشديد النقدي.



وذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الأحد إنه سيطلب من رئيس الوزراء ​الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو عدم ⁠الرد بعد أن أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على ​أهداف إسرائيلية ردا على هجوم شنته ​إسرائيل على ⁠الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان اكبر الخاسرين على المؤشر نيكي سهم شركة إيبيدن الذي هوى 12.6 بالمئة ⁠يليه ​سهم شركة سكرين هولدنجز ​الذي انخفض 10.1 بالمئة، وسهم شركة سوميتومو إلكتريك الذي ​خسر 9.5 بالمئة.