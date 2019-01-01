محافظ شمال سيناء يتفقد مشروعات مياه الشرب في العريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء السيد هاشم مساعد مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، عددًا من المشروعات في قطاع مياه الشرب بمدينة العريش.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقديه على رافع مياه كرم أبو نجيله وشبكة المياه بمدينة العريش ومحطة تحلية المياه بمنطقة أبو صقل، اهتمام رئيس الجمهورية على توفير مياه الشرب للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع مياه الشرب في محافظة شمال سيناء، سيشهد طفرة إنتاجه غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحليه مياه البحر، بجانب نصيب المحافظة من مياه النيل، حيث ستساهم في القضاء على نظام المناوبه في توزيع المياه على الأحياء والتجمعات، وتوفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من محطات ومشروعات المياه في مدينة العريش قبل نهاية أغسطس المقبل؛ ليتم افتتاحها في احتفال المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما شدد المحافظ على إعادة الشيئ لأصله بعد عمليات الحفر بشبكة المياه بشوارع مدينة العريش، لسهولة السيولة المرورية وتحرك المواطنين.

بدوره أكد المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أن محطة رافع كرم أبو نجيله بطاقة ٧٠٠٠ متر مكعب/اليوم، لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمنطقة كرم أبو نجيله والمناطق المحيطة، حيث تتكون من خزان ومبني كلور ومبني طلمبات، ومبني إداري ومخازن.

وأضاف عبد الفتاح، أن محطة تحلية المياه بأبو صقل بطاقة ١٠٠٠٠ متر مكعب/يوميا وتضم مبني إداري وبيارة مياه وخزان للمياه المنتجه ومبني للمولدات ومبني للتحكم ومظلة فلاتر وورشه صيانه ومخازن، مشيرًا إلى تنفيذ نسبة ٦٠٪ من شبكة المياه بمدينة العريش.

وأكد المهندس أحمد عثمان، استشاري إدارة المياه، أنه تم تقسيم العمل في شبكة مياه الشرب بمدينة العريش إلى ٥ قطاعات يتم العمل فيها بالتوازى وهي المساعيد، الصفا، الخزان، كرم أبو نجيله، الريسه.