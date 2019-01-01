حسب الله: الفساد لا يعني الشق المالي فقط بينما الإداري أيضا

•التاريخ سيحاسب اتحاد الكرة على هذه المرحلة وما فعلوه في حق المصريين

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الإدارة المصرية بذلت كل ما في وسعها للخروج بالبطولة في أفضل صورة، لافتًا إلى متابعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب الدكتور خالد صبحي لتنظيم البطولة بشكل مستمر.

وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه التحقيق مع اتحاد الكرة لا يعني الفساد في الشق المالي ولكن الشق الإداري، الذي يجب أن يحاسب عليه جميع من أدار اتحاد الكرة واللاعبين.

وتابع: «فشل الإدارة هو السبب الرئيسي لفشل منتخب مصر، ورأينا في منتخبات سابقة الحزم في الإدارة من خلال اتخاذ القرارات، ولكن الاتحاد الحالي اتخذ قرار ورجع فيه في اليوم الثاني، والتاريخ سيحاسب اتحاد الكرة في هذه المرحلة وما فعلوه في حق المصريين».

وأكد أن الجهات المسؤولة في حالة التأكد من أي تجاوزات ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وبشكل فوري.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.