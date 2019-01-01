«التنمية المحلية»: رصدنا عدم التزام باعة جائلين بسعر اسطوانات البوتاجاز المقررة في الجيزة

الوزارة: كافة الأوضاع في المحافظات مستقرة وجميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية حول آخر مستجدات متابعة الأوضاع بالمحافظات، عقب الإعلان عن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وتوافرها بمختلف أنواعها، علاوة على تطبييق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي.

وأشارت الوزارة، في بيانها، أمس، إلى استمرار عمل غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة سير العمل بالمحافظات لحل أية مشاكل والتأكد من مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، والتزام سائقي الأجرة بالتعريفة الجديدة، والتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأكدت أنه طبقًا لتقرير غرفة العمليات بالوزارة فإن كافة المحافظات انتهت من قرار زيادة تعريفة الركوب سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في كافة المواقف، بالإضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسي.

وأوضحت أن غرفة العمليات تواصلت مع المحافظات، حيث تم القيام بعدد من الحملات المكثفة، وضبط محطة بنزين ببندر دمنهور لامتناعها عن بيع كمية من السولار 8000 لتر، ومحطة بنزين بحوش عيسى لتجميعها 6000 لتر وكذا 4000 لتر بنزين، ومحطة بنزين أبوالمطامير لامتناعها عن بيع 1000 لتر بنزين.

وأضافت أنه تم التواصل مع بعض كافة المحافظات للتنسيق مع شركات النقل الجماعي للتغلب على مشكلات تكدس المواطنين في حالة حدوثها، مؤكدة أن كافة المحافظات انتهت من قرار زيادة تعريفة الركوب سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة.

ولفتت إلى أن كافة الأوضاع في المحافظات مستقرة وجميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي، وجميع المنتجات البترولية متوفرة، مشددة على أهمية استمرار حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

وأوضحت، أنه تم التواصل مع بعض كافة المحافظات للتنسيق مع شركات النقل الجماعي للتغلب على مشكلات تكدس المواطنين فى حالة حدوثها، مضيفًا أن غرفة العمليات رصدت عدم التزام بعض الباعة الجائلين بسعر إسطوانات البوتاجاز وفقًا للتعريفة المقررة بمحافظة الجيزة وتم التعامل مع الموقف.

وأشارت، إلى أنه تم رصد عدد من التجار بمحافظة بني سويف لقيامهم بتجميع مواد بترولية بنزين وسولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لافتة إلى قيام غرفة العمليات بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي القاهرة وأسيوط لوجود شكاوى من قيام بعض السائقين بعدم الالتزام بتعريفة الركوب في عدد من خطوط السير وتحصيل أجر زائد، وتم التواصل من مسؤولي المحافظتين وحل المشكلة.

وأكدت، أن الوزارة قامت بالتنسيق بين محافظتي مطروح والإسكندرية لتوحيد تعريفة الركوب بينهما وتم الاتفاق على تعريفة وسط للسرفيس العادي والمكيف وهو ما يتناسب مع نسبة الزيادة في التعريفة التي أقرتها الدولة وأعلنتها أثناء زيادة أسعار الوقود.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع محافظ القليوبية لتوحيد تعريفة الركوب مع باقي المحافظات لوجود تفاوت كبير في التعريفة، علاوة على التنسيق بين محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية لتوحيد تعريفة الركوب بينهما.