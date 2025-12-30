السنغال تضرب بنين بثلاثية وتعتلي صدارة المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا  

حسم المنتخب السنغالي تأهله إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب بنين بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الرابعة.

ودخل “أسود التيرانجا” اللقاء بقوة وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، قبل أن يترجم عبد الله سيك الأفضلية إلى هدف أول في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السنغالي ضغطه الهجومي، ليضيف حبيب ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 62، بينما اختتم شريف ندياي أهداف السنغال في الوقت بدل الضائع (90+7).

وبهذا الفوز رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف، فيما ضمن منتخب الكونغو الديمقراطية التأهل أيضًا إلى ثمن النهائي بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، لكنه حل في المركز الثاني خلف السنغال بفارق الأهداف.

من جانبه، أنهى منتخب بنين دور المجموعات برصيد 3 نقاط، ليدخل في حسابات معقدة بانتظار تحديد موقفه ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، بينما ودّع منتخب بوتسوانا البطولة رسميًا بعد تذيله المجموعة دون تحقيق أي نقطة.