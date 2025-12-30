 هيثم فاروق يشيد بمنتخب مصر وحسام حسن ويوجه رسالة لإدارة الزمالك - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
هيثم فاروق يشيد بمنتخب مصر وحسام حسن ويوجه رسالة لإدارة الزمالك

نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 11:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 11:15 م

أشاد هيثم فاروق بالأداء الذي يقدمه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، مؤكدًا أن الجهاز الفني حقق الهدف المطلوب بتصدر المجموعة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة 26 لاعبًا خلال دور المجموعات.

وأكد فاروق عبر برنامج أوضة اللبس، أن التأهل إلى كأس العالم يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة أن المنتخب حققه دون تلقي أي هزيمة، مشددًا على أن الجهاز الفني الحالي “مش بياخد حقه” من الإشادة رغم النجاحات التي حققها حتى الآن.

واختتم فاروق تصريحاته بتوجيه الشكر لناصر منسي على روحه القتالية مع الزمالك أمام بلدية المحلة، موجهًا رسالة حاسمة لإدارة القلعة البيضاء قائلًا: “اللي مش هيقدر يقاوم يعتذر.. والجماهير مستنية بطولات”.


