 التحالف العربي يعلن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر - بوابة الشروق
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التحالف العربي يعلن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:15 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:15 م

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن القوات البحرية تمكنت في صباح اليوم الاثنين، من إحباط محاولة من قبل الميشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات.

وأضاف "المالكي"، أن قوات التحالف قد رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملًا إرهابيًا خطيرًا، مؤكدًا أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية، وفقًا لقوله.

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