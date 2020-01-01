 حالات كورونا بأمريكا تتجاوز 3 ملايين وتؤجج مشاعر القلق - بوابة الشروق
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حالات كورونا بأمريكا تتجاوز 3 ملايين وتؤجج مشاعر القلق

(رويترز)
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 2:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 2:49 ص

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين إصابة يوم الثلاثاء وفقا لإحصاء أجرته رويترز، مما أثار مخاوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.

والولايات المتحدة بها أكبر عدد معروف من حالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في العالم. وتوفي أكثر من 130 ألف أمريكي بالمرض، وهو عدد يحذر الخبراء من أنه سيزيد على الأرجح بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات في ولايات كثيرة.

وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو تموز، سجلت 18 ولاية زيادة قياسية في عدد الحالات الجديدة وفقا لإحصاء رويترز.


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