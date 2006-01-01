محكمة كويتية تؤيد حبس برلماني سابق سنة مع الشغل بسبب الإساءة للسعودية

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء حكم أول درجة القاضي بحبس البرلماني السابق مبارك الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ،في قضية الإساءة للسعودية.

وأشارت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء إلى "إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي".

كان النائب السابق مبارك الدويلة والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت قال ، في وقت سابق في تعليق على التسجيل المسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن اللقاء تم بعلم وزارة الخارجية الكويتية التي حصلت على تفاصيل اللقاء منه.

وأضاف الدويلة، عبر حسابه بموقع "تويتر" الأسبوع قبل الماضي، أن الهدف من الزيارة التي كانت بعلم الخارجية الكويتية، التوصل لاتفاق سلام بين حزب "الأسود الحرة" وهو الجناح السياسي لقبيلة الرشايدة في السودان، التي يعد الدويلة أحد زعمائها في المنطقة، وبين الحكومة السودانية آنذاك، وهو السلام الذي تحقق في شهر أكتوبرعام 2006 بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت.