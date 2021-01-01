الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته أمام استباحة إسرائيل لأراضينا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن استمرار إسرائيل في استباحة كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وضرب مقومات الوجود الفلسطيني فيها، يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.

وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا ملحوظا في عدوان الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على الشعب الفلسطيني وأرضه وبلداته ومقدساته وممتلكاته، وكان آخرها اقتحام عشرات المستوطنين برفقة ما تسمى "منظمة نساء من أجل الهيكل" باحات المسجد الأقصى، وعربدة عصابات المستوطنين وإقدامهم على إغلاق شارع القدس الخليل والتظاهر ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب، واعتداء عناصر الإرهاب اليهودي على مسجد حسن بيك في يافا بأراضي الـ48 وتحطيم نوافذه.

وأكدت الخارجية أن إقدام الاحتلال على تدمير "خربة حمصة الفوقا" في الأغوار - للمرة السابعة - يعبر عن نهج متواصل ضمن سياسة معتمدة أساسها الاحتلال والتطهير العرقي عبر القوة العسكرية وبلطجة المستوطنين في سرقة الأرض والتخويف والتهديد والاعتقال.