بيطري الشرقية يُنظم ندوة إرشادية للتعريف بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وترقيم الماشية

أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الإرشاد وقسم الإرشاد بإدارة أبو حماد البيطرية، وقسم التأمين بالمديرية وإدارة أبو حماد البيطرية، بالاشتراك مع معهد بحوث الصحة الحيوانية والمعهد الفرعي لبحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، نظم ندوة إرشادية موسعة لمربي الثروة الحيوانية بقرية الصوة والعزب التابعة لها بمركز أبو حماد بعنوان: التحصين والتسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للوقاية من مخاطر الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، في بيان اليوم الجمعة، أن الهدف من الندوة التعريف بأهمية التحصين من خلال الحملات القومية للتحصين ضد الإمراض الوبائية وأهمية الترقيم والتسجيل وأهمية التأمين على الماشية لتلافي المخاطر الاقتصادية على مربي الماشية من نفوق أو الذبح الاضطراري، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين المديرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه قد تم تقديم محاضرة عن خطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين للوقاية من هذه الأمراض.