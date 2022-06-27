تقدم النائب ضياء الدين داود ببيان عاجل بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضى الفلسطينية المحتلة وطالب بمناقشته في الجلسة العامة غدا الأحد.



ووجه داود البيان للمستشار الدكتور حنفي جبالى، بشأن اعتداءات حكومة الاحتلال الصهيوني على القدس وجنين والضفة الغربية وغزة، فى ظل ما وصفه بـ"خذلان عربى وتهافت تطبيعى مذل لدول عربية مع الكيان الصهيونى، ومع اختلال لموازين القوى الدولية وانعدام ضمير المجتمع الدولي واعتماده سياسة الكيل بمكيالين".



وقال داود: "يأتى فصلا جديدا من الاعتداءات الإجرامية لجيش الدفاع الصهيوني وشعب من العصابات المسلحة والمستوطنين المجرمين ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني فى القدس والضفة والقطاع وجنين، إلا أنه رغم بشاعة جرائم جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، فإننا نرى صلابة مقاومة الشعب الفلسطيني وبروز جيلا جديدا ملهما بتضحياته، وموقظا لكل صاحب ضمير حى بالإنسانية، وكاشفا لخزلان المتخازلين، ومحييا ومجددا لقضيتنا المركزية فى عقل جيل جديد من الشباب العربي.



وأضاف: "الأمر الذى أرى معه لزاما عليا كنائب فى البرلمان المصرى أن أتقدم بالبيان العاجل هذا لمناقشتة بشكل عاجل بجلسة ٩ يوليو ٢٠٢٣ دعما لنضال أشقائنا من الشعب العربى الفلسطينى".