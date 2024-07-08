الحوثيون: هاجمنا هدفا حيويا في إيلات بالتعاون مع فصائل عراقية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية مشتركة مع فصائل المقاومة العراقية ، هاجمت فيها هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له عبر حسابه على منصة "تليجرام": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدوّ الصهيوني بحق أبناء الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، نفذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعونِ اللهِ تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف "سنواصل تنفيذ عملياتنا العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".