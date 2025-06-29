أعرب الدولي الإسباني لامين يامال نجم نادي برشلونة، عن فخره واعتزازه بقرار النادي الكتالوني بمنحه القميص رقم 10 بعد رحيل زميله أنسو فاتي.

وكان فاتي أول لاعب يرتدي القميص رقم 10 عقب رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلا أن اللاعب سقط في فخ الابتعاد عن مستواه خلال الفترة الأخيرة وتعرض للعديد من الإصابات، وخرج معارا إلى نادي برايتون الإنجليزي، قبل أن يتم اتخاذ قرار بخروجه مرة أخرى للإعارة ولكن هذه المرة إلى موناكو الفرنسي.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ترى أن يامال هو الأنسب لحمل هذا الرقم التاريخي في النادي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي برشلونة سيقدم القميص رقم 10 في الملعب، إلى لامين يامال، تزامنا مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده الثامن عشر في الثالث عشر من يوليو المقبل.

ومن جانبه، احتفل لامين يامال بهذه المناسبة بنشر صورة أسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، مرتديا القميص رقم 10 خلال فترة لعبه في برشلونة، عبر خاصية «استوري» بحسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، متجاهلا ليونيل ميسي الذي يعد أشهر من ارتدى هذا القميص في تاريخ برشلونة.

جدير بالذكر أن هناك العديد من النجوم والأساطير الذين ارتدوا القميص رقم 10 في برشلونة، أبرزهم، ليونيل ميسي، رونالدينيو، دييجو مارادونا، ريكيلمي، وريفالدو.