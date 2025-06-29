كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تهديدات مسؤولي نادي الزمالك للثنائي محمد السيد، وحسام عبدالمجيد، لاعبا الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.

وقال خالد الغندور، إن جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك اتخذ قرارًا حاسمًا بخصوص ملف تجديد عقود اللاعبين، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق النادي وتفادي تكرار سيناريو انتقال أحمد مصطفى «زيزو» إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأكد الغندور خلال برنامجه استاد المحور أن النادي لن يسمح لأي لاعب بدخول فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده دون تجديد، حيث ستتم معاملة أي لاعب يتبقى في عقده سنة أو أقل كمرشح للرحيل ما لم يبادر بالتجديد.

وأوضح إن جون إدوارد، نسق مع مجلس الإدارة، أن الزمالك سيبدأ فورًا في تقديم عروض تجديد واضحة للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، وفي حال الرفض أو المماطلة، سيتم مطالبتهم بجلب عروض رسمية للرحيل، مع السعي لتسويقهم بالشكل الذي يضمن أقصى استفادة مالية للنادي.

وتابع :«القرار لا يقتصر على اللاعبين المنتهية عقودهم قريبًا، بل يشمل أيضًا من تبقى في عقودهم أكثر من موسم، وفي مقدمتهم حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق، الذي يتبقى في عقده موسمان ونصف، ويرفض حتى الآن التجديد لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، إلى جانب محمد السيد الذي يدخل الموسم المقبل عامه الأخير في التعاقد».

واختتم :«ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة جديدة أكثر صرامة داخل الزمالك، تهدف إلى فرض الانضباط الإداري وضمان الاستقرار الفني، مع الحفاظ على القيمة السوقية للاعبين ومنع خسارتهم دون مقابل».