كولر: الفوز على بيراميدز ضروري للتتويج بلقب الدوري

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شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على صعوبة مواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 14 ببطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين مساء الإثنين في ستاد القاهرة "ستكون مباراة مهمة وصعبة جدا، سأمنح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الثلاثاء، وبعدها سنتدرب يومين بشكل مكثف وجاد بتدريبات تكتيكية ومحاضرات نظرية".

وأشار المدرب السويسري "سأتابع عددا من مباريات بيراميدز لتحديد طريقة الاستعداد للمنافس واختيار التشكيل الأنسب".

وختم مارسيل كولر تصريحاته "نتأخر عن بيراميدز في عدد المباريات، إنه المنافس المباشر لنا، وإذا كنا نريد الفوز بالدوري، وهذا هدفنا، يجب أن نفوز على بيراميدز".

ويعتلي بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة مستفيدا من سلسلة انتصاراته بالفوز في 14 مباراة متتالية.

ويحل الأهلي ثانيا برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، وحقق 12 فوزا متتاليا.