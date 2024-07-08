جيش الاحتلال: قوات الفرقة 99 تعمل داخل مدينة غزة بما في ذلك مقر وكالة أونروا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «قوات الفرقة 99 تعمل في هذه الأثناء في مدينة غزة بما في ذلك في مقر وكالة أونروا»، زاعمًا «ورود معلومات استخبارية عن وجود عناصر حماس وبنى إرهابية في المنطقة».

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «خلال ساعات الليلة الماضية ونظروا لورود معلومات استخبارية عن وجود بنى إرهابية وعناصر من حماس والجهاد الإسلامي في منطقة مدينة غزة، باشرت قوات الجيش والشاباك تحت قيادة الفرقة 99 حملة لإحباط الأنشطة الإرهابية بما فيها في مقر الأونروا الذي يقع في المنطقة»، وفقًا لادعاءاته.

وزعم أن «المُجمع يحتوي على وسائل قتالية وغرف حبس ومباحث وتحقيقات تابعة لحماس».

وادعى أن «قوات الجيش عملت في المنطقة في الماضي وقضت واعتقلت العديد من عناصر حماس ودمرت مسار نفق واسع كان يمر تحت المجمع»، بحسب مزاعمه.

وجدد المزاعم الخاصة بأن جيش الاحتلال «حذر عبر مكبرات الصوت المدنيين حول العملية في المبنى، وأنه سيفتح ممرًا منظمًا لخروج المدنيين غير الضالعين من المنطقة».



