ضبط 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الغربية

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الغربية القبض على 7 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في الغربية.

وتلقى قسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية، بلاغا بقيام شخص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله كائن بدائرة القسم.

وبفحص البلاغ والانتقال تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مستأجر لأحدهم، وتبين وجود حفرة بقطر 2 متر وبعمق 15 مترا والأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.