باريس سان جيرمان يخطط لصفقة مزدوجة

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كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع صفقتين لتدعيم مركز خط الوسط الدفاعي قبل بداية الموسم الجديد.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو خبير الانتقالات، أن سان جيرمان يسعى لضم الألماني جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ والذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع.

وأشار أيضا إلى ان كيميش ربما لا يكون الخيار الوحيد في قائمة اهتمامات سان جيرمان ولكن هناك أيضا جواو نيفيز لاعب فريق بنفيكا.

وأضاف أن سان جيرمان لا يضع أحدهما بديلاً للآخر حال فشل المفاوضات معه، ولكن يخطط لحسم صفقة مزدوجة بضم اللاعبين.

وكان نيفيز صاحب الـ19 عاما قد لعب 75 مباراة بكل البطولات مع بنفيكا سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى وذلك منذ تصعيده للفريق الأول.

أما كيميش فمثل الفريق البافاري في 390 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 104 أخرى.