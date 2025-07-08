نيويورك تايمز: تأسيس حزب ثالث بأمريكا أصعب من إرسال إنسان للمريخ

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إنشاء حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة قادر فعليا على منافسة الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد يكون أكثر تعقيدا من إرسال إنسان إلى كوكب المريخ.



وقالت الصحيفة في تقرير لها حول إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تأسيس حزب جديد في البلاد إن هذه العملية "شاقة ومكلفة للغاية" بل وقد تكون "أكثر تعقيدا من تنظيم رحلة فضائية مأهولة إلى كوكب المريخ".



معتبرة أن "تنظيم رحلة مأهولة إلى المريخ قد يكون أسهل من كسر النظام السياسي الأمريكي القائم على قطبية الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي".

وأضافت "نيويورك تايمز" أن ماسك، الذي يقود شركة "سبيس إكس" المتخصصة في الصناعات الفضائية، يسعى لتحقيق الهدفين معا، إلا أن العمل على استكشاف الكواكب يتقدم ببطء"، في حين أن جميع محاولات السياسيين الأمريكيين خلال العقود الماضية لكسر النظام السياسي في الولايات المتحدة القائم على قطبية الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي باءت بالفشل.

كما شككت الصحيفة في جدية نوايا ماسك بشأن مشروعه السياسي الجديد، معتبرة أن ما طرحه حتى الآن لا يتعدى "تأملات على وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر إلى خطوات عملية واضحة تضمن تحويلها إلى واقع ملموس".

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن النقاشات حول الحزب الجديد لا تزال "نظرية وغير محددة المعالم"، و"لا تتضمن خطة عمل واضحة".

وكان ماسك قد أعلن في 5 يوليو عبر منصته "إكس" عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أمريكا"، كقوة ثالثة في الساحة السياسية الأمريكية، مؤكدا أن هدفه يتمثل في "استعادة الحريات".

وشارك أكثر من 1.2 مليون مستخدم في استطلاع رأي على المنصة، أيد 65.4% منهم فكرة تأسيس الحزب.

وفي 6 يوليو، قدّم ماسك طلبا رسميا لتسجيل الحزب لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.