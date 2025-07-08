 ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى نحو 10 آلاف و800 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى نحو 10 آلاف و800


نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 1:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 1:10 م

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 10 آلاف و800 أسير، وذلك حتى بداية شهر يوليو 2025.

ونوه نادي الأسير الفلسطيني، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أن «هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي».

وقال إن «هذا المعطى لعدد الأسرى والمعتقلين، يعد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات».

وأشار إلى أن عدد الأسيرات بلغ حتى اليوم 50، بينهن أسيرتان من غزة، فيما تجاوز عدد الأطفال 450.

ولفت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3629 حتى بداية يوليو، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بأعداد الأسرى والمعتقلين الموقوفين والمحكومين والمصنّفين «كمقاتلين غير شرعيين».

وذكر أن «عدد المعتقلين المصنّفين كمقاتلين غير شرعيين بلغ 2454»، منوهًا أن «هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال».

 

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