النرويج: احتجاز صبي بعد نشوب حريق داخل حافلة أودى بحياة إمرأة مسنة

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم الاثنين، وفاة إمرأة /75 عاماً / متأثرة بإصابتها ، وذلك في حريق اندلع داخل حافلة قرب أوسلو.

ووقعت الحادثة أمس الأول السبت في بلدة إينيباك جنوب شرقي العاصمة النرويجية، حيث احترقت الحافلة بالكامل، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات بالغة.

وتم احتجاز صبي/ 15 عاماً / أمس الأحد للاشتباه في تسببه بالحريق. وبحسب الشرطة، اعترف الصبي بالواقعة ، لكنه أنكر مسؤوليته الجنائية.

وأفادت الإذاعة النرويجية إن آر كيه ، بأن أجهزة الشرطة كانت تعرف الصبي من قبل ، حيث كان متهماً في عدة قضايا جنائية ومن بينها السرقة والسطو.