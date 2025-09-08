إكسترا نيوز: قوافل الإغاثة المصرية تواجه عراقيل إسرائيلية مستمرة بمعبر كرم أبو سالم

قال محمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة متواصلة ضمن القافلة الثانية من قوافل «زاد العزة من مصر إلى غزة».

وأضاف أنَّ نحو 20 شاحنة مصرية عادت فارغة بعد أن تمكنت من تفريغ حمولتها من مساعدات إنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، بينما تم رفض إدخال شاحنة محمّلة بسلال غذائية، ما يؤكد استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام تدفق المساعدات رغم الحاجة الملحة لها في القطاع.

وأشار إلى سماح إسرائيل فقط بمرور أربعة أفواج من الشاحنات منذ صباح اليوم، بينما لا تزال شاحنات أخرى تنتظر الإذن بالتحرك من الجانب المصري.

ولفت إلى أن عملية التفتيش والفحص المعقدة والبطيئة التي تتبعها سلطات الاحتلال في معبر كرم أبو سالم تعيق بشكل واضح إيصال الإمدادات، وشملت المساعدات التي تم السماح بإدخالها خيامًا ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى 99 ألف سلة غذائية، ومياه شرب، ومستلزمات صحية وعناية شخصية، وهي جميعها ضرورية في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

ولفت إلى أنَّ الجهود المصرية لا تقتصر على الإغاثة فحسب، بل تشمل أيضًا تحركات سياسية مكثفة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل الوصول إلى تهدئة شاملة ووقف إطلاق النار.