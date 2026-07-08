الرئيس الباكستاني يزور قرغيزستان لأول مرة منذ 21 عاماً

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أكد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ونظيره القرغيزي، صدر جباروف، التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي ودعم الربط الإقليمي.

وخلال المحادثات التي جرت على مستوى الوفود مع الرئيس القرغيزي في مدينة شولبون آتا القرغيزية، صرح الرئيس الباكستاني بأن بلاده وقرغيزستان "تجمعهما علاقات أخوية راسخة ترتكز على العقيدة المشتركة والتاريخ الموحد والروابط الثقافية".

كما شدد الرئيس زرداري - الذي يقوم بزيارة رسمية إلى قرغيزستان تستغرق 4 أيام - على ضرورة تعميق التعاون من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وتحسين سبل الربط عبر تسيير المزيد من الرحلات الجوية المباشرة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس باكستاني إلى جمهورية قرغيزستان منذ 21 عاماً، مما يمثل محطة تاريخية بارزة في مسار العلاقات الثنائ