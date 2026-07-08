محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق قرية القصر بالداخلة

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم الأربعاء بمنطقة زراعية بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، ونجاح جهود الإخماد والتبريد بالتنسيق بين قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمركز.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم، أنه جرى الدفع بتعزيزات إضافية شملت 3 سيارات إطفاء، وخزانَي مياه، إلى جانب الخزان الاستراتيجي سعة 35 طنًا، فضلًا عن الاستعانة بسيارات المياه التابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة، لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وسط متابعة ميدانية مستمرة من جميع الجهات المعنية.

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل أعمال الحصر الدقيق للخسائر، والتي تشير التقديرات الأولية إلى تأثر نحو 50 فدانًا من الزراعات ونفوق 19 رأسًا من الماشية، مع استمرار الوقوف على أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.