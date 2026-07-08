شمال سيناء تشارك في استعراض جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث

شارك اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في فعاليات استعراض إمكانيات الدولة المصرية لمجابهة الأزمات والكوارث، والتي أُقيمت ضمن فعاليات افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية للدولة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وبحسب بيان صادر عن ديوان عام محافظة شمال سيناء، تابع المحافظ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، تنفيذ التدريب العملي وسيناريوهات المحاكاة التي استهدفت قياس جاهزية أجهزة الدولة، ورفع كفاءة التنسيق، وسرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.