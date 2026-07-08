وكالة سلامة الطيران الأوروبية تحذر شركات الطيران من تشغيل رحلاتها داخل الأجواء الإيرانية

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، ‌اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على شركات الطيران عدم تسيير رحلات في المجالين الجويين لإيران ⁠والعراق، في ظل التوترات المستمرة واحتمالية وقوع المزيد من العمليات العسكرية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أوضحت الوكالة أن نشرتها الخاصة بالمجالين الإيراني والعراقي سارية حتى 31 ‌أغسطس.

وكانت النشرة السابقة للوكالة، التي تنتهي صلاحيتها اليوم الأربعاء، تشمل لبنان. ⁠كما طلبت من شركات الطيران توخي الحذر عند التحليق ⁠في أجواء البحرين والكويت وإسرائيل والأردن ⁠وقطر وعُمان والإمارات والسعودية.

وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية استهدفت 80 موقعا في إيران، فيما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في كل من البحرين والكويت، في جولة جديدة من التصعيد الإقليمي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الثلاثاء، أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران، طالت أكثر من 80 هدفا.

من جانبها، أفادت قناة «برس تي في» الرسمية الإيرانية، بتجدد الانفجارات في جزيرة قشم، مع سماع دوي عدة انفجارات في جزيرة خرج.

وهددت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران في بيان، بأن قواتها المسلحة سترد «ردا ساحقا» على الضربات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تسمح لأي تدخل أمريكي في إدارة مضيق هرمز.

وأوردت القناة في تقرير لها صباح اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات عنيفة هزت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، تزامنا مع سماع أصوات عدة انفجارات في البحرين، حيث أكدت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، اليوم إن «انتهاك التعديلات الإيرانية» في مضيق هرمز، والتهديدات المتكررة بشن ضربات إضافية، وإعادة فرض العقوبات النفطية، واستهداف جنوب إيران، واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، كلها تشكل خروقات جسيمة لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أوضحت في بيان سابق، أن الضربات الأمريكية جاءت ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

كما أدى الهجوم على الناقلات الثلاث إلى إلغاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الخام الإيراني حتى 21 أغسطس المقبل.