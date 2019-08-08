أبطال وصناع «ولاد رزق 2» يحتلفون بالعرض الخاص للفيلم

احتفل أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 2" بالعرض الخاص بالفيلم، الذى أٌقيم مساء أمس، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور الفنانين أحمد عز، عمرو يوسف، خالد الصاوي، أصالة، كريم قاسم، أحمد داوود، نسرين أمين، تامر حبيب، بسمة، ريم مصطفى، سيد رجب، باسم سمرة، السيناريست صلاح الجهيني، والمخرج طارق العريان.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه في 2015، و يعرض الجزء الثاني بالسينمات بدءا من اليوم الخميس.