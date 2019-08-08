البرلمان البريطاني يفكر في إلغاء عطلته السنوية لوقف «بريكست» بلا اتفاق

ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، اليوم الخميس، أن نواب البرلمان البريطاني ينظرون في إمكانية إلغاء عطلة البرلمان السنوية في فصل الخريف، وذلك في إطار محاولة جديدة لمنع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من المضي قدمًا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بلا اتفاق بحلول 31 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن نواب البرلمان يحاولون تخصيص وقت أكثر للبرلمان لمنع الحكومة من الدفع باتجاه الخروج من التكتل الأوروبي بدون موافقة حزب المحافظين.

وقال ثلاثة نواب في البرلمان للصحيفة، إنهم يفكرون في اقتراح تعديل لبدء عطلة مجددًا في منتصف شهر سبتمبر المقبل، من أجل الموسم السنوي الذي تعقد به مؤتمرات الحزب، وذلك عقب عودة المحافظين من عطلة الصيف.

وتستمر عطلة حزب المحافظين عادة لثلاثة أسابيع في فصل الخريف لكي يتمكن نواب البرلمان من حضور اجتماعات أعضاء الحزب في أنحاء بريطانيا مع القادة الذين يضعون أجندتهم السياسية للسنة المقبلة.

ويسعى نواب البرلمان، بحسب الصحيفة، إلى مطالبة الحكومة بتمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي التي صيغت لتمكين أي من الدول الأعضاء في الاتحاد من الخروج منه، وهو الأمر الذي كان استبعده جونسون.

ويأتي ذلك تزامنًا مع بقاء المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في حالة جمود، وبقاء إدارة بوريس جونسون مصرة على التزامها إزاء مغادرة الاتحاد خلال 84 يومًا بأي ثمن.