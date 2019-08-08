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أعلنت مجموعة التأمين الأمريكية العملاقة "أمريكان إنترناشيونال جروب" (أيه.آي.جي) ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 10ر1 مليار دولار بما يعادل 24ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 940 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب 27ر1 مليار دولار بما يعادل 43ر1 دولار للسهم الواحد.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 15ر1 دولار للسهم فقط.