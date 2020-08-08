وزراء النفط بالخليج والعراق يتوقعون تحسن الاقتصاد العالمي

أجرى وزراء الطاقة من دول خليجية منتجة للنفط، بينها السعودية، ومن العراق مكالمة يوم الجمعة وقالوا إن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مشجعة، مشددين على أهمية الالتزام بتخفيضات أوبك+.

وبحسب بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ووزارة النفط العراقية، استعرض الوزراء من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق آخر التطورات في سوق النفط واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي.

وقال البيان ”أشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مشجّعة جدا، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة“ في ظل جائحة فيروس كورونا.

كما أكدوا على أهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، مستويات الإنتاج المستهدفة لها، وأن تعوض الدول التي سبق وفاق إنتاجها ما هو المقرر لها عن ذلك عبر تعميق التخفيضات في الشهور المقبلة.

وقال العراق في وقت سابق يوم الجمعة إنه سيخفض 400 ألف برميل يوميا إضافية في كل من أغسطس آب وسبتمبر أيلول للتعويض عن الإنتاج الزائد في الشهور الثلاثة السابقة.