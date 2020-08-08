

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لبنان ينتفض، ومئات الآلاف يتظاهرون في الشوارع، من أجل إسقاط النخبة الحاكمة والحكومة وحل البرلمان، مشيرًا إلى أن حديث الحكومة للشعب اللبناني لم يغير شيئًا.

وأضاف موسى، خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب اللبناني رفع المشانق في قلب بيروت وعليها صور حسن نصر زعيم حزب الله، مؤكدًا أن لبنان يتغير وما كان لن يكون.

وأوضح أن حزب الله يسيطر على طرابلس وميناء ومطار بيروت وأكثر من 20 نقطة حدودية سواء من خلال عناصره أو أنصاره، مضيفًا أن المتظاهرين حاولوا اقتحام وزارات، الخارجية والبيئة والاقتصاد، متابعًا أن هناك محاولة لاقتحام البرلمان، وأن الهدف من المظاهرات هو حل البرلمان والحكومة.

وأشار إلى أن هناك عشرات الضحايا واشتعال الحرائق واشتباكات وإطلاق رصاص مطاطي، وهناك مطالب بمحاسبة كل من تسبب في وصول شحنة المتفجرات من جورجيا.

ونشبت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

واندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.