تناول فيتامين «د» مرتين فى اليوم يساعد فى التخلص من الدوار

كشف باحثون في كوريا الجنوبية أن تناول فيتامين (د) والكالسيوم مرتين في اليوم قد يقلل من فرص الإصابة بالدوار، وهو إحساس مفاجئ بالدوران الداخلي أو الخارجي، غالبًا ما ينجم عن تحريك رأسك بسرعة كبيرة.

وقال أحد الباحثين في الدراسة جي سو كيم من جامعة سول الوطنية في كوريا الجنوبية: "تشير دراستنا إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من دوار الوضعة الانتيابي الحميد، فإن تناول مكملات فيتامين (د) والكالسيوم هو طريقة بسيطة منخفضة المخاطر لمنع تكرار الدوار".

ونظرت الدراسة في 957 شخصًا في كوريا يعانون من دوار الوضعة الانتيابي الحميد الذين عولجوا بنجاح بحركات الرأس، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، التدخل والمراقبة، تم أخذ مستويات فيتامين (د) لدى 445 شخصًا في مجموعة التدخل في بداية الدراسة، بدأ 348 شخصًا لديهم مستويات فيتامين (د) أقل من 20 نانوجرام لكل مليلتر (نانوغرام / مل) بتناول مكملات تحتوي على 400 وحدة دولية من فيتامين (د)، و500 ملليغرام من الكالسيوم مرتين يوميًا، بينما أولئك الذين لديهم مستويات فيتامين (د) تساوي أو تزيد على 20 (نانوغرام / مل) لم تعط المكملات.

ووفقًا للدراسة، لم تتم مراقبة مستويات فيتامين (د) الخاصة بـ 512 شخصًا في مجموعة المراقبة ولم يحصلوا على المكملات الغذائية، أولئك في مجموعة التدخل الذين تناولوا المكملات كان لديهم معدل تكرار أقل لنوبات الدوار بعد عام واحد في المتوسط من أولئك في مجموعة المراقبة.

كان لدى الأشخاص الذين يتناولون المكملات معدل تكرار يبلغ 0.83 مرة لكل شخص في السنة، مقارنة بـ 1.10 مرة لكل شخص سنويًا لأولئك في مجموعة المراقبة، أو انخفاض بنسبة 24 في المائة في معدل التكرار السنوي، يبدو أن هناك فائدة أكبر لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين (د) في بداية الدراسة.